Ci sono voluti due mesi e mezzo, ma finalmente il box-office americano si è risollevato presentando un incasso di oltre 135 milioni di dollari in tre giorni, con due film sopra i 40 milioni di dollari. Merito dell’ottimo esordio di Kung Fu Panda 4 e dell’ottima tenitura di Dune: Parte Due, che da soli hanno incassato oltre 110 milioni di dollari. È la prima volta da ottobre che un weekend si chiude con cifre simili.

Ma andiamo con ordine. È ancora inspiegabile l’assenza di un’offerta per famiglie da parte di Hollywood: da quando è iniziata la pandemia, i film per il pubblico più giovane scarseggiano, e quelli che escono (salvo eccezioni) ottengono di conseguenza una grandissima tenuta, come capitato a Migration – Prendi il volo da Natale a oggi. Il ritorno di un franchise apprezzato dal grande pubblico come Kung Fu Panda ha quindi riportato in sala le famiglie, con risultati oltre le aspettative: il film ha infatti incassato 58.3 milioni di dollari (80 in tutto il mondo), il secondo miglior esordio del franchise. È anche possibile che i dati definitivi spingano l’incasso sopra i 60.2 milioni del primo film, rendendolo il miglior esordio della saga. È un successo per la DreamWorks Animation, e tendenzialmente dovrebbe tenere molto bene nelle prossime settimane, come dimostra il punteggio CinemaScore A-.

Seconda posizione per Dune: Parte Due, che tiene decisamente bene e incassa altri 46 milioni di dollari portandosi a 157 milioni complessivi. Il film di Denis Villeneuve sta performando ancora benissimo nelle sale IMAX e PLF, e ha registrato ottimi incassi anche all’estero (incluso un buon esordio da 20 milioni in Cina), salendo a 367 milioni di dollari in tutto il mondo. A questo punto può centrare l’obiettivo dei 700 milioni a fine corsa.

Apre al terzo posto Imaginary: il film horror Blumhouse, pur affossato dalla critica, è andato meglio del previsto chiudendo il primo weekend con 10 milioni di dollari. Buono anche l’esordio di Cabrini, film distribuito da Angel Studios che incassa 7.5 milioni di dollari al suo primo weekend.

Continua la corsa di Bob Marley: One Love, che chiude la top-five e incassa 4 milioni di dollari, salendo a 89 milioni complessivi (160 in tutto il mondo).

Infine, l’ultima nuova uscita del weekend apre al nono posto: è Yolo, successo cinese che negli States incassa 840 mila dollari.

INCASSI USA 8-10 MARZO 2024

Kung Fu Panda 4: $58,300,000; totale $58,300,000 Dune: Part Two: $46,000,000; totale $157,027,668 Imaginary: $10,000,000; totale $10,000,000 Cabrini: $7,565,038; totale $7,565,038 Bob Marley: One Love: $4,060,000; totale $89,327,503 Ordinary Angels: $2,030,000; totale $16,143,032 Madame Web: $1,125,000; totale $42,619,699 Migration: $1,100,000; totale $125,331,060 Yolo: $840,000; totale $840,000 Wonka: $600,000; totale $217,790,096

Fonte: BOM

