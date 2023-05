Partenza decisamente incoraggiante venerdì al box-office americano per La Sirenetta. Questo sarà il primo weekend lungo del Memorial Day con un ritorno alla normalità post-pandemica, perché l’offerta cinematografica è veramente ricca e sembra che i film non si stiano del tutto cannibalizzando a vicenda. A dominare la classifica è il nuovo film live action della Disney, che ieri ha raccolto ben 38 milioni di dollari (inclusi 10.3 milioni di dollari alle anteprime di mercoledì e giovedì). È un dato molto superiore rispetto ai 31.4 milioni di dollari che raccolse Aladdin nello stesso venerdì del 2019: quel film chiuse il weekend di tre giorni con 91 milioni di dollari e quello di 4 giorni con 116 milioni di dollari.

LEGGI – La recensione

La Sirenetta è stato accolto positivamente dalla critica (67% di recensioni positive su RottenTomatoes, 6.4/10 di voto medio), ma ancor più positivamente dal pubblico: il punteggio CinemaScore è infatti A, che dovrebbe rispecchiare un passaparola decisamente buono. Questo significa che ci si può aspettare un risultato superiore alle aspettative iniziali, con un weekend di 3 giorni superiore ai 100 milioni di dollari, e un weekend di 4 giorni più vicino ai 125/130 milioni di dollari.

Al secondo posto, Fast X scivola pesantemente e nel suo secondo venerdì perde il 78%, incassando 6.3 milioni di dollari, per un totale di 91.2 milioni di dollari: a questo punto nel weekend del Memorial Day potrebbe incassare poco più di 30/32 milioni di dollari. In tutto il mondo si avvicina ai 400 milioni di dollari.

Al terzo posto Guardiani della Galassia Vol. 3 incassa altri 5.4 milioni di dollari, salendo così a 284 milioni di dollari.

Debutta con 2.2 milioni di dollari The Machine: il film Sony con Bert Kreischer non convince particolarmente, ma è Kandahar ad aprire in maniera più deludente, con soli 920 mila dollari, al quinto posto. In mezzo, al quinto posto, troviamo Super Mario Bros. – Il film con 1.6 milioni di dollari e un totale di 554 milioni di dollari. Ultima nuova uscita in top-ten, You Hurt My Feelings, apre al settimo posto con 474 mila dollari.

Classifiche consigliate