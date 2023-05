È stato un weekend lungo del Memorial Day decisamente positivo al box-office americano, in linea con la ripresa in corso al botteghino, dovuta anche e soprattutto a un calendario ricco di blockbuster. In quattro giorni sono stati raccolti quasi 200 milioni di dollari, un dato in calo rispetto ai 220 milioni di un anno fa (dovuti all’esordio monstre di Top Gun: Maverick) e ai 230 del 2019 (pre-pandemia), ma comunque soddisfacente anche perché ben distribuito tra vari titoli.

A dominare la classifica La Sirenetta, che ha raccolto 117 milioni di dollari in quattro giorni (un milione più di quanto incassò nel 2019 Aladdin). Come dicevamo nell’analisi dei tre giorni, il film Disney si è rivelato più frontloaded del previsto, finendo per rallentare domenica e lunedì. Il punteggio CinemaScore è A, quindi il passaparola dovrebbe essere decisamente positivo: seguiremo la tenuta nei prossimi giorni.

Come anticipato, il dato internazionale è molto meno convincente: a livello globale infatti il film ha incassato 185 milioni di dollari, e in alcuni paesi come la Cina e la Corea del Sud è partito molto male. Insomma, l’impressione è che La Sirenetta non sarà il film da un miliardo di dollari che la Disney probabilmente sperava.

Seconda posizione negli USA per Fast X, che incassa 28.5 milioni di dollari e sale a 113 milioni di dollari, per un totale di 507 milioni di dollari. Il calo rispetto al weekend d’esordio è notevole, soprattutto se si pensa che al terzo posto Guardiani della Galassia Vol. 3 ha incassato solo due milioni meno – al suo quarto weekend di sfruttamento. Il film dei Marvel Studios raccoglie 26.1 milioni di dollari e sale a 306 milioni di dollari, per un totale di 737 milioni di dollari in tutto il mondo.

Quarta posizione per Super Mario Bros. il film, che incassa 6.2 milioni di dollari e sale a 560 milioni negli USA e 1.28 miliardi in tutto il mondo.

Seguono le altre nuove uscite, tutte piuttosto deludenti nel loro tentativo di controprogrammazione. The Machine incassa 6 milioni, About My Father ne incassa 5.3 (ne è costati 29), Kandahar ne incassa 3 e You Hurt My Feelings ne incassa 1.8.

The Little Mermaid: $117,500,000 – Total: $117,500,000 Fast X: $28,690,000 – Total: $113,625,340 Guardians of the Galaxy Vol. 3: $25,300,000 – Total: $304,775,817 The Super Mario Bros. Movie: $8,330,000 – Total: $560,941,975 The Machine: $5,815,000 – Total: $8,864,978 About My Father: $5,250,000 – Total: $5,250,000 Kandahar: $3,000,000 – Total: $3,000,000 You Hurt My Feelings: $1,766,201 – Total: $1,766,201 Book Club: The Next Chapter: $1,200,000 – Total: $16,411,970 John Wick: Chapter 4: $639,000 – Total: $186,539,016

Fonte: BOM

