Incassi USA: M3GAN batte Avatar 2 venerdì, è il primo film a farlo!

Dopo un ottimo inizio alle anteprime di giovedì sera, M3GAN si prepara a diventare il primo fenomeno cinematografico del 2023 negli Stati Uniti, e lo fa diventando il primo film a battere Avatar: la via dell’acqua al box-office americano. Nella giornata di venerdì, infatti, la commedia horror della Blumhouse ha incassato 11.7 milioni di dollari, piazzandosi al primo posto. Va detto che 2.7 milioni provengono dalle anteprime di giovedì, ma è comunque abbastanza per superare il blockbuster di James Cameron. La distanza diventa più ampia se si considera il numero di biglietti staccati, visto che Avatar ha le sale PLF, gli IMAX e le copie 3D, quindi un prezzo medio più alto.

L’esordio molto promettente di M3GAN, accompagnato da un punteggio CinemaScore B (decisamente positivo per un horror), da un rating PG13 (più ampio quindi rispetto al classico R degli horror) e le recensioni molto positive hanno fatto ritoccare verso l’alto le previsioni per il weekend, che a questo punto si assestano attorno ai 30 milioni. Per quanto frontloaded possa essere il film, il passaparola farà la sua parte.

Comunque, Avatar: la via dell’acqua non dovrebbe faticare a recuperare la prima posizione sabato e domenica chiudendo il weekend in prima posizione. Ieri ha raccolto 11.4 milioni di dollari, ma visto il comportamento avuto nei weekend precedenti ci si aspetta un rimbalzo tanto che probabilmente chiuderà con una quarantina di milioni nei tre giorni. Complessivamente il film di James Cameron ha raccolto 483 milioni di dollari, e tra oggi e domani sfonderà il mezzo miliardo. In tutto il mondo ha raccolto 1.55 miliardi di dollari.

Terza posizione venerdì per Il gatto con gli stivali 2, che torna a crescere con 3.3 milioni di dollari e sale a 78 milioni complessivi. Al quarto posto rimbalza A Man Called Otto, grazie all’espansione in oltre 600 cinema, che incassa 1.5 milioni di dollari. Chiude la top-five Black Panther: Wakanda Forever con poco meno di un milione di dollari e un totale di 443 milioni di dollari.

