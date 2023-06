Sono ben 51.7 i milioni di dollari incassati venerdì da Spider-Man: Across the Spider-Verse negli Stati Uniti: un dato al di sopra delle aspettative iniziali, e più in linea con le proiezioni più aggiornate, che a questo punto sono state riviste al rialzo. Nel corso del weekend, a questo punto, il film d’animazione può puntare a un incasso superiore ai 120 milioni di dollari in tre giorni.

I 51.7 milioni di venerdì includono i 17.4 milioni delle anteprime di giovedì e sono un dato superiore ai 35.4 milioni di dollari che il primo film raccolse nel suo intero primo weekend. Si tratta peraltro del miglior giorno d’esordio dell’anno, sopra i 48 milioni di Guardiani della Galassia Vol. 3. Inoltre, è il terzo miglior esordio di sempre per un film d’animazione.

Ottima l’accoglienza del pubblico, con un punteggio CinemaScore A (il primo ottenne A+), che garantirà un passaparola molto positivo.

Da notare, venerdì, la buona tenuta de La Sirenetta con 11.8 milioni di dollari e un totale di 157 milioni di dollari negli USA. Al terzo posto troviamo The Boogeyman, che apre con 4.8 milioni di dollari e va verso un weekend poco sopra i 10 milioni di dollari (ne è costati 35, e inizialmente doveva uscire direttamente su HULU).

Frena infine Fast X, con 2.6 milioni di dollari venerdì e un totale di 121 milioni di dollari negli USA.

