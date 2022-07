I Minion sono tornati, e sono pronti a conquistare il weekend lungo del 4 luglio negli Stati Uniti. Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, nuovo film targato Illumination che la Universal ha tenuto nel cassetto in attesa che la pandemia allentasse la sua morsa sul box-office, è uscito ieri in 4,400 cinema nordamericani conquistando da subito la vetta della classifica con ben 48.2 milioni di dollari (inclusi 10.8 milioni alle anteprime di giovedì sera): il terzo miglior giorno d’esordio per un film d’animazione dopo Gli Incredibili 2 e Alla ricerca di Dory. Il punteggio CinemaScore A garantirà un ottimo passaparola: le attuali previsioni parlano di 110/120 milioni di dollari nei tre giorni, che potrebbero sfiorare i 130/140 includendo lunedì 4 luglio (potrebbe quindi battere il record del weekend festivo, detenuto da Transformers 3 con 115.9 milioni di dollari). Le previsioni iniziali della Universal erano di 70 milioni di dollari: si tratta di un successo ben oltre le aspettative, che dimostra come il pubblico sia tornato al cinema per vedere altri generi che non siano i cinecomic.

Al secondo posto venerdì troviamo Top Gun: Maverick, film in effetti perfetto per il 4 luglio. Ieri la pellicola ha raccolto 7.2 milioni di dollari, perdendo solo il 14% rispetto a una settimana fa, salendo a 545.6 milioni di dollari. Le attuali previsioni parlano di 26 milioni di dollari nei tre giorni, con un calo di solo il 9% rispetto a una settimana fa, una tenuta straordinaria nel suo sesto weekend e un ottimo regalo di compleanno per Tom Cruise che domenica compie 60 anni.

Tiene bene anche Elvis, che nel suo secondo venerdì incassa 5.3 milioni di dollari e si prepara a raccogliere 18/20 milioni di dollari nei tre giorni. Finora ha incassato 53.6 milioni di dollari.

Crolla ancora Lightyear – La vera storia di Buzz, con 2 milioni di dollari nel suo terzo venerdì e un totale di 100 milioni di dollari. Nei tre giorni raccoglierà 8 milioni.

