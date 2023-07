È stato un ricco weekend al box-office americano, così come lo sarà il prossimo: come previsto, luglio si sta dimostrando un mese “caldo” al botteghino, e tra venerdì e domenica sono stati raccolti 134 milioni di dollari.

A guidare la classifica c’è Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, con 56.2 milioni di dollari in tre giorni. I confronti con i film precedenti della saga non sono semplici: Fallout nel 2018 raccolse la cifra record di 61 milioni di dollari, ma uscì di venerdì. Dead Reckoning, invece, è uscito mercoledì per avere maggiore disponibilità di sale IMAX prima dell’uscita di Oppenheimer il 21 luglio, e così ha raccolto circa 80 milioni di dollari in cinque giorni, battendo i 78.8 milioni e i 77.5 milioni incassati in cinque giorni da Mission: Impossible 2 e Fallout. Il punteggio CinemaScore A riflette un passaparola molto positivo, che dovrebbe garantire una buona tenuta a lungo termine, nonostante la concorrenza. Le previsioni degli ultimi giorni parlavano di un centinaio di milioni nei cinque giorni, quindi alcune testate parlano di un risultato deludente, ma Mission: Impossible è una saga che a 27 anni di vita è ancora in grado di sorprendere. Sul fronte internazionale, poi, tutto è andato come ci si aspettava, con ben 155 milioni di dollari in cinque giorni (di cui 25.3 milioni in Cina, molti meno di Fallout, ma il contesto è cambiato drasticamente dal 2018 a oggi), per un esordio globale di 235 milioni di dollari in cinque giorni. Il film è costato circa 300 milioni di dollari, un budget lievitato a causa delle numerose interruzioni nelle riprese e ai costi aggiuntivi della pandemia.

Al secondo posto nella classifica americana troviamo Sound of Freedom, che è diventato ufficialmente la sleeper hit dell’estate. Il film, finanziato con il crowdfunding che ha contribuito anche agli ottimi numeri dell’esordio il Quattro Luglio, ha incassato ben 25 milioni di dollari in tre giorni, con un incremento del 25% rispetto al weekend precedente. Complessivamente ha raccolto la bellezza di 83 milioni di dollari in due settimane, e punta a sfondare quota 100 milioni.

Scende al terzo posto Insidious: la porta rossa, con 13 milioni di dollari e un totale di 58 milioni di dollari e 122 milioni in tutto il mondo (ne è costati 16).

Al quarto posto troviamo Indiana Jones e il quadrante del destino, con 12 milioni di dollari nel suo terzo weekend e un totale di 145 milioni di dollari negli USA e di 302 in tutto il mondo. Difficilmente si avvicinerà ai 400 a fine corsa.

Chi invece stupisce per l’ottima tenuta è Elemental: il film Pixar chiude il weekend con altri 8.7 milioni di dollari negli USA (perdendo solo il 13%) e altri 25 milioni fuori dagli USA, salendo a 125.3 milioni di dollari negli USA e a 311 milioni di dollari in tutto il mondo. Sebbene appesantito dal budget di oltre 200 milioni di dollari, il film d’animazione mostra di avere ottime gambe e potrebbe chiudere la sua corsa più verso i 450 milioni di dollari – un dato molto meno drammatico di quanto inizialmente si pensava (Lightyear, con cui è stato spesso paragonato, ha chiuso poco sopra i 200 milioni di dollari nel mondo).

