È Napoleon a dominare le anteprime di martedì al box-office americano: il film di Ridley Scott ieri ha infatti incassato 3 milioni di dollari in circa 3.300 cinema. Prodotto da Apple Studios, viene distribuito in Nordamerica da Sony. Qualche settimana fa l’altro blockbuster Apple, Killers of the Flower Moon, ha raccolto 2.6 milioni alle anteprime: si trattava di un film decisamente più lungo (la versione cinematografica di Napoleon dura 2 ore e 38 minuti), che ha chiuso il suo primo weekend con 23 milioni di dollari. Nel caso del film di Ridley Scott, avrà a disposizione un weekend da cinque giorni (più le anteprime), che potrebbe tradursi in circa 30/35 milioni di dollari complessivi (di cui una ventina nel weekend).

L’altra grande nuova uscita del weekend è Wish: il film Disney Animation ha raccolto 2.3 milioni di dollari alle anteprime. In questo caso si tratta di un musical animato per tutta la famiglia, e le aspettative sono ben più alte (anche se non stellari). Un anno fa Strange World aveva floppato con 18 milioni di dollari nel weekend lungo del Ringraziamento, mentre in questo caso Wish dovrebbe raccogliere tra i 50 e i 55 milioni di dollari in cinque giorni (di cui una trentina nei tre giorni). Un dato nettamente inferiore rispetto ai 123 milioni di Frozen 2 nel 2019, ma in recupero rispetto al disastro di un anno fa.

Per quanto riguarda i film in tenitura, Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente dovrebbe raccogliere una trentina di milioni di dollari nei cinque giorni (approfittando dell’appetito del pubblico americano per pellicole PG-13 per giovani, nel weekend del Ringraziamento), puntando a superare gli 80 milioni di dollari complessivi. Trolls 3 – Tutti insieme, invece, dovrebbe perdere terreno a causa della concorrenza con Wish, e raccoglierà circa 25 milioni nei cinque giorni.

Domani sera, con i dati di mercoledì, avremo le idee più chiare.

Fonte: The-Numbers

