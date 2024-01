È Night Swim il primo nuovo film del 2024 a debuttare in testa alla classifica americana venerdì 5 gennaio. L’horror della Blumhouse incassa 5.2 milioni di dollari, di cui 1.5 dalle anteprime di giovedì sera, e si prepara a chiudere il weekend con una cifra tra i 13 e i 15 milioni in tre giorni.

Al secondo posto troviamo Wonka, che cala un po’ più del previsto (ma dovrebbe comunque vincere il weekend grazie ai dati di sabato e domenica): 4.3 milioni per il film con Timothée Chalamet, e un totale di 154 milioni.

Tiene ancora benissimo Anyone But You, la vera controprogrammazione delle feste, con 3.2 milioni di dollari e un totale di 37.4 milioni di dollari. Quarto posto per Aquaman e il regno perduto, che incassa 3.1 milioni di dollari e sale a 92.5 milioni di dollari complessivi. Chiude la top-five Prendi il volo – Migration, con 2.9 milioni di dollari e un totale di 70 milioni di dollari.

INCASSI USA 5 GENNAIO 2024

Night Swim: $5,220,000, Totale: $5,220,000 Wonka: $4,300,000, Totale: $154,524,302 Anyone But You: $3,250,000, Totale: $37,463,644 Aquaman and the Lost Kingdom: $3,100,000, Totale: $92,511,279 Migration: $2,950,000, Totale: $70,520,135 The Boys in the Boat: $1,785,000, Totale: $29,661,619 The Iron Claw: $1,320,085, Totale: $21,677,226 The Color Purple: $1,300,000, Totale: $51,156,433 Poor Things: $580,000, Totale: $12,807,242 Trolls Band Together: $350,000, Totale: $99,560,335

Fonte: The-Numbers

