Un’infornata di nuove uscite ha stravolto la classifica del primo weekend di ottobre negli Stati Uniti, portando a un incasso complessivo di 84 milioni di dollari dopo i soli 55 milioni di una settimana fa (e nonostante le difficoltà del mercato Newyorkese, vittima di una alluvione che ha causato la chiusura di numerosi cinema nella giornata di venerdì, con riaperture tra sabato e domenica).

A spuntarla è PAW Patrol – Il Super film, che incassa 23 milioni di dollari in quasi quattromila cinema nordamericani. Il successo è comprensibile, trattandosi del primo film per famiglie da parecchio tempo, ma è anche la conferma che il franchise di PAW Patrol ha un suo pubblico affezionato (che solo in merchandise ha generato 14 miliardi di dollari in 10 anni): il film precedente debuttò nel 2021 uscendo in contemporanea al cinema e in streaming. Questo nuovo episodio è uscito anche nel resto del mondo, salendo a 46.1 milioni complessivi. Ne è costati solo 30.

Apre al secondo posto Saw X, con 18 milioni di dollari (che salgono a 29.3 in tutto il mondo). Costato solo 13 milioni di dollari, l’horror ha ottenuto ottime recensioni e un passaparola positivo da parte del pubblico, e dovrebbe continuare la sua corsa positivamente.

Convince meno l’esordio di The Creator, che incassa 14 milioni di dollari (32.3 in tutto il mondo) in tre giorni. Il film fantascientifico della Disney è costato solo 80 milioni di dollari: recensioni positive e un buon passaparola potrebbero fargli recuperare terreno nelle prossime settimane.

Tra le altre nuove uscite, al quinto posto troviamo The Blind, con 4.6 milioni di dollari e un totale di quasi 5 milioni, mentre delude il lancio in ampia distribuzione di Dumb Money, che raccoglie solo 3.5 milioni di dollari: la distribuzione platform non ha giovato alla pellicola di Craig Gillespie, vittima dello sciopero degli attori (ha un cast stellare che non ha potuto promuovere il film).

Da notare il successo di The Nun 2, che al quarto posto incassa altri 4.6 milioni di dollari e sale a 76.1 milioni complessivi, che volano a 231 milioni di dollari in tutto il mondo.

INCASSI USA 29 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2023

PAW Patrol: The Mighty Movie – $23,000,000 – $23,000,000 Saw X – $18,000,000 – $18,000,000 The Creator – $14,000,000 – $14,000,000 The Nun II – $4,675,000 – $76,759,534 The Blind – $4,139,791 – $4,982,023 A Haunting in Venice – $3,800,000 – $31,615,091 Dumb Money – $3,500,000 – $7,300,670 The Equalizer 3 – $2,700,000 – $85,927,935 Expend4bles – $2,495,000 – $13,257,815 Barbie – $1,430,000 – $633,082,303

Fonte: BOM

Classifiche consigliate