È Hunger Games: la Ballata dell’Usignolo e del Serpente a guidare la classifica americana venerdì: il film di Francis Lawrence ha raccolto 19.1 milioni di dollari (inclusi 5.8 milioni di dollari incassati alle anteprime di giovedì). Si tratta di un incasso molto inferiore ai 45 milioni del giorno d’apertura dell’ultimo film del franchise, ma dobbiamo ricordare che non solo sono passati 8 anni, ma nonostante si tratti della stessa saga, questo prequel non ha lo stesso cast o gli stessi personaggi (tranne Snow). Costato 100 milioni di dollari, potrebbe raccoglierne una cinquantina nel weekend (si parla di un centinaio nel mondo). Il punteggio CinemaScore B+ è inferiore agli altri film della saga, ma comunque abbastanza positivo da riflettere un passaparola abbastanza positivo: vedremo come sarà la tenuta oltre al primo weekend, e soprattutto durante il Ringraziamento.

Seconda posizione per Trolls 3: tutti insieme, che incassa 9.3 milioni di dollari nella giornata di venerdì (anteprime incluse) e punta a mantenere salda la posizione nell’intero weekend. Al terzo posto debutta Thanksgiving: l’horror VM di Eli Roth incassa 3.8 milioni di dollari.

Brusco calo per The Marvels: il film incassa 2.8 milioni di dollari venerdì, con un tonfo dell’87% rispetto al giorno d’apertura, il calo peggiore di sempre per un cinecomic. Nel corso del weekend potrebbe arrivare a incassare solo una decina di milioni di dollari. Finora, ha raccolto solo 64 milioni di dollari negli USA e 120 nel mondo (ne è costati oltre 220).

Chiude la top-five un’altra nuova uscita, Next Goal Wins, con 1.1 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

