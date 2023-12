È Il ragazzo e l’airone a guidare le anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti: il film distribuito da GKids ha raccolto ben 2.4 milioni di dollari, una cifra considerevole anche se va detto che Hayao Miyazaki ha un seguito di culto in nordamerica. Fare previsioni in questo momento non è semplicissimo, visto che molto dipenderà dal passaparola, ma vista l’accoglienza della critica non è da escludere che sia estremamente positivo e possa portare il film a un incasso superiore ai 10 milioni di dollari nei tre giorni, battendo ogni record per una pellicola di Miyazaki (e per un anime originale). Sarebbe la seconda, grazie sorpresa giapponese al box-office americano in due settimane dopo Godzilla Minus One, in un momento di notevole fiacca al botteghino in attesa dell’uscita dei film di Natale.

Ieri proprio Godzilla Minus One ha guidato la classifica americana (escludendo le preview) con 1.2 milioni di dollari, mostrando una tenuta straordinaria negli infrasettimanali e salendo a 17 milioni di dollari. Potrebbe chiudere il weekend al secondo posto, in alternativa a Renaissance: a film by Beyoncé, che finora ha raccolto 23.1 milioni di dollari, o Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, arrivato a quota 126.2.

Ricordiamo che questo weekend uscirà anche Povere Creature in una distribuzione platform di soli nove cinema tra New York, Los Angeles, San Francisco e Austin: batterà i 322 mila dollari raccolti da Saltburn in 7 cinema nel suo primo weekend?

Fonte: The-Numbers

