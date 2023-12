È Il ragazzo e l’airone a dominare la classifica americana di venerdì: il film di Hayao Miyazaki, distribuito in soli 2.205 cinema, ha raccolto infatti 5.6 milioni di dollari (di cui 2.4 milioni alle anteprime di giovedì). È il miglior esordio di sempre per un anime originale (battendo i 2.1 milioni di Suzume), e in assoluto il migliore per un film Ghibli. Nei tre giorni del weekend potrebbe incassare più di 10 milioni di dollari, un dato davvero notevole per un film straniero in Nordamerica.

Al secondo posto venerdì troviamo nientemeno che un altro film giapponese, Godzilla Minus One, con 1.8 milioni di dollari: arriverà a quasi 24 milioni complessivi nel suo secondo weekend. È la prima volta nella storia che due film giapponesi dominano la classifica americana.

Al terzo posto troviamo Renaissance: a film by Beyoncé, che incassa 1.6 milioni di dollari e si prepara a chiudere un secondo weekend in brusco calo (-76%) rispetto all’esordio.

Quarta posizione per Trolls 3: tutti insieme, con 1.3 milioni di dollari venerdì e un totale che domenica sera raggiungerà gli 83 milioni di dollari. Chiude invece la top-five Napoleon, con 1.1 milioni di dollari e un totale di 50 milioni.

Da notare l’ottimo esordio di Povere creature, che ha incassato 279 mila dollari in soli nove cinema (!), con un’incredibile media per sala di 31 mila dollari, la più alta della stagione dei premi finora.

Fonte: The-Numbers

