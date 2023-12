È Renaissance: a Film by Beyoncé a dominare la classifica americana di venerdì 1 dicembre: il documentario/concerto, già acclamato dalla critica, ha raccolto 11.5 milioni di dollari (inclusi 5.1 milioni alle anteprime di giovedì sera) in 2539 cinema nordamericani, ottenendo la miglior media della classifica per un film sopra le mille sale (oltre 4300 dollari).

A conti fatti, e anche grazie all’ottimo passaparola (come indica il punteggio CinemaScore A+), il film potrebbe chiudere il weekend sopra i 25 milioni di dollari (se non vicino ai 30), a seconda di quanto saranno stati frontloaded gli spettacoli di ieri. Non si tratta certo del boom di Taylor Swift – The Eras Tour, che aveva debuttato con 92 milioni di dollari chiudendo poi sopra i 250 milioni di dollari in tutto il mondo, ma si tratta comunque di un gran risultato (soprattutto perché anche in questo caso il film dura oltre due ore e mezza). Anche in questo caso, Renaissance viene distribuito dalla catena cinematografica AMC Theatres senza passare daglij studios.

Al secondo posto della classifica troviamo Godzilla Minus One, che incassa 4.7 milioni di dollari: è il secondo miglior esordio di sempre per un film live action straniero negli USA dopo il cinese Hero. Accompagnato da un CinemaScore A, il film giapponese dovrebbe chiudere il weekend sopra i 10 milioni di dollari.

Al terzo posto troviamo Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che incassa 4.2 milioni di dollari e sale a 110.9 milioni complessivi. Dovrebbe piazzarsi al secondo posto nel weekend, con una quindicina di milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

