La stagione dei blockbuster estivi al box-office americano è ufficialmente iniziata, anche se un po’ in ritardo rispetto ai piani (l’idea era che The Fall Guy avesse un grande weekend d’esordio ma così non è stato): è Il regno del pianeta delle scimmie a guidare la classifica americana di venerdì con 22.2 milioni di dollari, di cui 6.6 alle anteprime di mercoledì e giovedì.

Nel 2011 L’alba del pianeta delle scimmie debuttò con 19.5 milioni di dollari, Apes Revolution invece debuttò con 27.6 milioni e The War raccolse 22.1 milioni.

Le attuali proiezioni parlano di un weekend tra i 50 e i 55 milioni di dollari, anche se c’è un grosso punto interrogativo sul calo che potrebbe avere il film soprattutto nella giornata di domenica. Il punteggio CinemaScore, infatti, è il più basso della quadrilogia: B. Parliamo di un giudizio del pubblico simile a quello che ricevette il film di Tim Burton nel 2001 (B-), e al pari di film come The Flash, The Marvels, Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tutti film che hanno subito dei crolli considerevoli soprattutto nel loro secondo weekend. Ma al contrario di loro, Il regno del pianeta delle scimmie è stato accolto molto bene dalla critica, e quindi spiazza questo giudizio da parte del pubblico, che si riflette anche sull’Audience Score di RottenTomatoes (80%, decisamente basso).

È possibile che la durata o il ritmo del film non incontrino le aspettative del pubblico: vedremo comunque in che modo tutto questo si rifletterà negli incassi.

