Incassi USA: Shazam! Furia degli dei apre con 3.4 milioni alle anteprime di giovedì

Non è un esordio col botto quello di Shazam! Furia degli dei al box-office americano, almeno se si vedono i dati delle anteprime di giovedì (che sono iniziate nel pomeriggio, alle 15).

Il cinecomic targato DC ha infatti raccolto solo 3.4 milioni di dollari in 3.400 cinema: si tratta di un dato inferiore ai 5.9 milioni di dollari incassati dal primo film nel 2019 alle anteprime del giovedì (che iniziarono pure un’ora dopo). Shazam! chiuse il suo primo weekend con 53.5 milioni di dollari, una cifra a cui questo sequel a quanto pare non può proprio ambire.

Secondo le previsioni attuali, Shazam! Furia degli dei potrebbe puntare a circa 40 milioni di dollari nel primo weekend, anche se le proiezioni iniziano a parlare di 35 milioni – ma c’è chi ritiene che non arriverà a 30 milioni, fermandosi a 28 milioni in tre giorni. In tutto il mondo dovrebbe registrarsi un lancio globale da un’ottantina di milioni.

Non sarà insomma un weekend sorprendente come i tre precedenti, in cui tra Cocainorso, Creed III e Scream VI le aspettative sono sempre state battute in positivo. Parte del rallentamento di Shazam! Furia degli dei è da imputare ai vari rinvii (prima per la pandemia, poi per una correzione di calendario), tuttavia anche la critica americana sembra averci messo del suo (54% su RottenTomatoes). Ma non è ancora detta l’ultima parola: inizia lo spring break negli USA, e il target per famiglie del film potrebbe favorirlo proprio in un momento storico in cui c’è carenza di prodotti di questo tipo. Vedremo insomma come andrà a posizionarsi nel weekend e poi negli infrasettimanali.

Il primo film, lo ricordiamo, incassò 366 milioni di dollari e generò un profitto di oltre 74 milioni di dollari per la New Line Cinema.

