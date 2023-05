Il Memorial Day Weekend ha ufficialmente inizio, e sono disponibili i primi dati d’incasso de La Sirenetta, che è stato distribuito in anteprima mercoledì sera (fan screening in 500 sale PLF) e poi giovedì a partire dalle 3 del pomeriggio.

Nel corso di queste due serate il film ha raccolto 10.3 milioni di dollari, uno dei migliori risultati mai ottenuti da un adattamento live action di un film d’animazione Disney. Per fare un confronto, nel 2019 Aladdin raccolse 7 milioni di dollari, chiudendo poi un primo weekend da 91 milioni di dollari nei tre giorni e 116 milioni nei quattro giorni (uscì nello stesso, ricco weekend del Memorial Day). È un dato però inferiore ai 16.3 milioni di dollari de La Bella e la Bestia, che nel 2017 chiuse il suo primo weekend con ben 174 milioni di dollari.

Le attuali previsioni parlano quindi di un centinaio di milioni di dollari in tre giorni, e di circa 120 milioni in quattro giorni: non è da escludere, però, che il passaparola positivo possa contribuire a spingere in alto l’asticella e che quindi i risultati definitivi superino queste previsioni.

La critica sembra aver accolto discretamente il film: su RottenTomatoes, il voto medio è di 6.3/10. Nettamente superiore il voto del pubblico, al 95% positivo. Domani usciranno i punteggi CinemaScore, e capiremo come terrà nel corso del weekend.

Fonte: Deadline

