Esordio decisamente sopra le aspettative per le due importanti (ma profondamente diverse tra loro) nuove uscite al box-office americano, per quello che si preannuncia essere un weekend di Pasqua decisamente ricco.

Cominciamo da Super Mario Bros. il film, che ha raccolto 31.7 milioni di dollari mercoledì. La Universal, ben sapendo di avere una gallina dalle uova d’oro tra le mani, non ha avuto bisogno di organizzare anteprime serali il martedì (quando i prezzi sono scontati negli USA). Nonostante la critica americana non abbia accolto il film della Illumination in maniera particolarmente positiva (noi invece sì: leggi la recensione e guarda la video recensione), il pubblico sembra pensarla diversamente. Il punteggio CinemaScore è infatti A, riflette cioè un passaparola molto positivo che dovrebbe tradursi in moltiplicatori piuttosto alti lungo il weekend e nelle settimane a venire. Ci sono vari fattori a favore di questa tesi: non solo la popolarità del brand (un vero e proprio four quadrant movie) e il passaparola positivo, ma anche il fatto che da mesi non ci sia un grande film per tutta la famiglia nei cinema USA, e il weekend di Pasqua sembra perfetto per il ritorno delle famiglie americane in sala. A questo punto non è da escludere che Super Mario Bros. il film chiuda il weekend lungo tra i 145 e i 165 milioni di dollari in cinque giorni, registrando quindi il miglior esordio di sempre per un film della Illumination… e per un adattamento di un videogioco. Infatti, anche il giorno d’esordio è il più alto di sempre per un adattamento di un videogioco superando di gran lunga i 26,4 milioni di dollari conquistati da Sonic 2.

Anche all’estero le cose vanno molto bene: mercoledì la pellicola ha debuttato con 34.5 milioni di dollari. Il Regno Unito guida la classifica con 4.9 milioni di dollari, seguito dalla Cina con 4.7 milioni e dalla Germania con 2.8 milioni. Non è da escludere un esordio globale ben al di sopra dei 280 milioni di dollari in cinque giorni.

Il tutto per un film che la Universal afferma sia costato solo un centinaio di milioni di dollari (nella tradizione Illumination), peraltro metà dei quali investiti da Nintendo. È nato un franchise? La risposta è inevitabile, basti pensare che l’area tematica Super Nintendo World ha appena aperto i battenti a Universal Studios Hollywood…

L’altro esordio sopra le aspettative, mercoledì, è stato quello di Air – La storia del grande salto, che ha incassato ben 3.3 milioni di dollari. Il punteggio CinemaScore, anche in questo caso, è A (uno dei migliori della carriera di Ben Affleck), il che potrebbe ritoccare al rialzo le previsioni per il weekend di cinque giorni, dai 15 ai 20 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate