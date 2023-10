L’attesa è finita: Taylor Swift – The Eras Tour è uscito nei cinema di tutto il mondo, e in particolare negli Stati Uniti il film-concerto si prepara a segnare un weekend d’esordio da blockbuster.

Le stime ufficiali di AMC, la catena cinematografica diventata per l’occasione anche distributore del film, parlano di 39 milioni di dollari nella giornata di venerdì (inclusi i 2.8 milioni di dollari delle anteprime “last minute” di giovedì sera). Non è facile fare una previsione precisa di come andrà il resto del weekend: le prevendite sono riuscite a superare i 100 milioni di dollari in pochi giorni, e con il fenomeno delle visioni ripetute il film non dovrebbe risultare particolarmente front-loaded. Ecco quindi che appare scontato un weekend da più di 100 milioni di dollari, se non 110 (il punteggio CinemaScore A+ riflette un passaparola straordinario).

Questi 39 milioni di dollari, intanto, sono il secondo miglior giorno d’esordio di sempre nel mese di ottobre dopo i 39.3 milioni di Joker. Ricordiamo che il film-concerto ha un prezzo del biglietto medio più alto del 40% dei biglietti normali, e ricordiamo anche che lascerà le sale lunedì per tornarci giovedì sera.

Fonte: Variety

