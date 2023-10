Alla fine non ha superato i 100 milioni di dollari nel suo primo weekend, ma ci si è avvicinato moltissimo: il film-concerto Taylor Swift – The Eras Tour ha debuttato in testa alla classifica americana con un incasso stimato di 96/97 milioni di dollari: alcune fonti dicono 96, altre 97. È un dettaglio importante che verrà chiarito lunedì sera con i dati definitivi: se fosse vero che ha incassato 97 milioni, vorrebbe dire che il record d’esordio per il mese di ottobre, attualmente in mano a Joker con 96,2 milioni di dollari, è stato infranto.

Ma nel frattempo un record è già stato saldamente battuto: quello del maggiore incasso d’esordio di sempre per un film-concerto, e anche (di già) del maggiore incasso complessivo per un film-concerto. Precedentemente i record erano in mano a Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert Tour, con 31.1 milioni nel 2008, e Justin Bieber: Never Say Never con 73 milioni complessivi nel 2011.

Fare delle previsioni per questo film non era semplice, e il livello di isteria che ha caratterizzato le prevendite ha fatto ipotizzare a molti che potesse superare abbondantemente i 100 milioni nel primo weekend, se non i 120 milioni. Il resto lo ha fatto il tracking, che prevedeva 100 milioni ma negli ultimi tempi non ci prende moltissimo.

Alcune caratteristiche che vanno tenute presente quando parliamo di questo film-concerto, sia per comprendere la portata di questo risultato che per contestualizzarlo meglio: girato in autonomia dal team di Taylor Swift, è costato tra i 10 e i 20 milioni di dollari ed è stato proposto a studios e streamer nel corso dell’estate. La maggior parte hanno proposto di farlo uscire nel 2024, a quel punto il padre di Taylor Swift ha stretto un accordo con Adam Aron di AMC Theatres (la più grande catena cinematografica del mondo, proprietaria di UCI Cinemas) per distribuire il film in tutto il mondo senza passare da una major. La promozione è stata minima, e affidata principalmente ai social di Taylor Swift e alla visibilità ottenuta grazie a mosse mediatiche (inclusa la partecipazione alle partite di football americano dove gioca la nuova fiamma della popstar, Travis Kelce). I cinema che proporranno il film dovranno programmarlo per almeno 4 settimane, ogni weekend (non negli infrasettimanali), senza matinee. Il prezzo del biglietto è superiore a quello di un film normale, e si aggira intorno ai 20 dollari di media (in Italia una ventina di euro). Inoltre, va ricordato che la durata del film è di quasi tre ore.

Ottimo esordio anche nel resto del mondo: Taylor Swift – The Eras Tour ha raccolto 128 milioni di dollari a livello globale. Circa 13 sono stati raccolti nel circuito IMAX, di cui 11 negli USA.

Il resto della classifica americana

Passando al resto della classifica americana, al secondo posto troviamo L’esorcista – il credente, che in quello che originariamente doveva essere il suo weekend d’uscita ha incassato 11 milioni di dollari, sfiorando i 45 milioni complessivi, che salgono a 84 in tutto il mondo (ne è costati una trentina, anche se la Universal ha speso complessivamente 400 milioni per sviluppare il nuovo franchise).

Al terzo posto PAW Patrol: il Super Film incassa 7 milioni di dollari e sfiora i 50 milioni complessivi (126 milioni nel mondo), mentre Saw X al quarto posto incassa 5.7 milioni di dollari e sale a 41.4 milioni di dollari complessivi (71.3 milioni nel mondo).

Chiude la top-five The Creator, che incassa 4.3 milioni di dollari e sale a 32.4 milioni complessivi (79 in tutto il mondo).

La classifica prosegue con film in tenitura, segnaliamo che The Equalizer 3 è arrivato a 90 milioni di dollari, per un totale globale di 176 milioni di dollari.

INCASSI USA 13-15 OTTOBRE 2023

Taylor Swift: The Eras Tour – $96,000,000 (Totale: $96,000,000) The Exorcist: Believer – $11,000,000 (Totale: $44,926,950) PAW Patrol: The Mighty Movie – $7,000,000 (Totale: $49,886,716) Saw X – $5,700,000 (Totale: $41,429,120) The Creator – $4,300,000 (Totale: $32,405,744) A Haunting in Venice – $2,052,000 (Totale: $38,993,956) The Blind – $2,023,458 (Totale: $13,973,400) The Nun II – $1,615,000 (Totale: $83,748,000) The Equalizer 3 – $960,000 (Totale: $90,567,493) Dumb Money – $920,000 (Totale: $12,626,141)

Fonte: BOM

