Ottimi incassi pervenerdì negli Stati Uniti: il cumulativo comunicato dalla Warner Bros. è infatti di 57 milioni di dollari, che includono i 21.6 milioni delle anteprime di giovedì (che a loro volta includevano i 4 milioni delle anteprime di martedì e mercoledì). Nella sola giornata di venerdì, il cinecomic ha incassato 35.4 milioni di dollari. Gli analisti stanno trovando molte somiglianze in termini di audience con film come Joker e Logan (entrambi erano però vietati ai minori, per contro The Batman ha lo svantaggio di durare tre ore, costringendo quindi i cinema a programmare uno spettacolo in meno al giorno). Questo potrebbe tradursi in un weekend da 130/140 milioni di dollari.

Il passaparola sembra molto positivo: il film ha infatti un punteggio CinemaScore A- (come Logan e Dune). Il dato di venerdì è il secondo miglior giorno d’esordio dall’inizio della pandemia (la metà circa dei 122 milioni di Spider-Man: No Way Home). È anche il quinto miglior giorno d’esordio di sempre nel mese di marzo.

Continuando la classifica di venerdì, Uncharted ieri ha raccolto 2.9 milioni di dollari, salendo a 92 milioni complessivi (supererà i 100 nel weekend). Tiene molto bene Dog, con 1.6 milioni di dollari e un totale di 35 milioni di dollari, così come Spider-Man: No Way Home, che continua la sua corsa con un altro milione di dollari e un totale di 783 milioni di dollari. Chiude la top-five Assassinio sul Nilo con 772 mila euro e 35 milioni complessivi.

Fonte: BOM