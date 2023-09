È stato un buon weekend del Labor Day al box-office americano: in quattro giorni sono stati infatti raccolti 111 milioni di dollari, una cifra non troppo inferiore ai 120 raccolti nel 2019, e molto superiore a quanto incassato nel 2020, 2021 e 2022. Il Labor Day tradizionalmente conclude la stagione estiva americana, che quest’anno è stata segnata da alti e bassi al botteghino, con alcuni sonori flop (Indiana Jones e il quadrante del destino) e incredibili successi (Barbie), oltre alle vere sorprese (Sound of Freedom e, a livello globale, Elemental). Tutto questo tenendo conto che è in corso un doppio sciopero che penalizza non poco la promozione delle pellicole.

A guidare la classifica troviamo The Equalizer 3 che ha dimostrato come la Sony abbia fatto bene a scommettere sul fatto che il pubblico sarebbe andato al cinema anche senza il coinvolgimento di Denzel Washington nella campagna promozionale: è un franchise che, sostanzialmente, si vende da solo. Il film ha incassato 34.6 milioni di dollari in tre giorni, salendo poi a 42 milioni nei quattro giorni grazie a un’ottima tenuta nel Labor Day (il CinemaScore A lascia immaginare una coda lunga). È il secondo miglior esordio di sempre durante questa festività dopo Shang-Chi. In tutto il mondo il film, costato 70 milioni di dollari (in parte finanziati da Eagle Pictures), ha raccolto già 68 milioni.

Seconda posizione per Barbie, che incassa 10 milioni nei tre giorni e 13 nei quattro, per un totale di 612 milioni negli USA e quasi 1.4 miliardi in tutto il mondo: è ufficialmente il maggiore incasso globale dell’anno.

Al terzo posto troviamo Blue Beetle, che incassa 7 milioni nel weekend e 9,2 nei tre giorni, per un totale di 62 milioni negli USA. In tutto il mondo il film DC ha superato i 100 milioni di dollari, confermandosi però una delusione al botteghino.

Dimezza gli incassi, al quarto posto, Gran Turismo, che nei quattro giorni incassa 8.5 milioni di dollari e sale a 30 milioni complessivi, che nel mondo arrivano a 80 milioni (con un esordio deludente in Cina, a 1.5 milioni).

Chiude la top-five Oppenheimer, con 5.4 milioni in tre giorni e 7.5 milioni nei quattro giorni, per un totale di 310 milioni negli USA e più di 850 in tutto il mondo. In Cina, in particolare, ha incassato 30 milioni di dollari in cinque giorni, il terzo miglior esordio dell’anno per un film americano.

Da notare, all’ottavo posto, la buona espansione da 10 a 715 cinema di Bottoms: la commedia R incassa 3.6 milioni in quattro giorni e sale così a 4.3 milioni complessivi (è costata 10 milioni).

INCASSI USA 1-4 SETTEMBRE 2023

The Equalizer 3 – $42,250,000 – $42,250,000 Barbie – $13,125,000 – $612,009,254 Blue Beetle – $9,235,000 – $58,539,052 Gran Turismo – $8,560,454 – $30,671,000 Oppenheimer – $7,500,000 – $310,531,000 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – $6,075,000 – $107,774,006 Bottoms – $3,659,000 – $4,383,706 Meg 2: The Trench – $3,650,000 – $79,132,000 Strays – $3,240,000 – $21,451,225 Talk to Me – $2,237,538 – $44,575,941

Fonte: BOM

