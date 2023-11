È The Marvels a guidare la classifica americana venerdì, ma purtroppo lo fa segnando un record negativo: il cinecomic di Nia DaCosta ha infatti incassato 21.3 milioni di dollari, di cui 6.6 milioni alle anteprime di giovedì. Si tratta del peggior esordio di sempre nella storia dei Marvel Studios: L’Incredibile Hulk, infatti, aprì con 21.5 milioni di dollari, e Ant-Man con 22.6 milioni. È un dato perfino peggiore di quello registrato da The Flash, che qualche mese fa incassò 24.5 milioni di dollari nel suo primo giorno di sfruttamento.

Le proiezioni, a questo punto, danno l’incasso nei tre giorni intorno ai 50 milioni di dollari, se non addirittura sotto. Se così fosse, sarebbe il peggiore esordio di sempre per l’MCU. Non incoraggia nemmeno il punteggio CinemaScore: se Captain Marvel aveva un punteggio A, The Marvels ha ricevuto una B, il peggiore di sempre per un film dei Marvel Studios al pari di Eternals e Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma anche di altri cinecomic come Batman V Superman, Lanterna Verde ed Elektra. La cosa si rivela problematica soprattutto perché riflette un passaparola potenzialmente non positivo, e quindi gambe corte al box-office.

Si tratta di un risultato senza dubbio deludente, che si affianca all’andamento degli incassi internazionali, per niente incoraggiante: in Cina, per fare un esempio, il film dovrebbe raccogliere solo 10/11 milioni di dollari nel suo primo weekend.

Tornando agli incassi di venerdì negli Stati Uniti, tiene bene Five Nights at Freddy’s con 3 milioni di dollari e un totale di 121 milioni complessivi, così come resiste al terzo posto Taylor Swift – The Eras Tour: il film concerto, nonostante abbia ufficialmente concluso la sua corsa, è rimasto in diversi cinema incassando altri 1.9 milioni di dollari e salendo a 168 milioni di dollari complessivi. Al quarto posto Priscilla incassa 1.6 milioni di dollari, salendo a 9.5 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Killers of the Flower Moon, che tiene bene e incassa 1.5 milioni di dollari salendo a 56 milioni complessivi.

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate