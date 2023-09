La stagione autunnale nei cinema americani inizia questo weekend con The Nun 2: il nono capitolo dell’universo di Conjuring è uscito giovedì sera e ha raccolto 3.1 milioni di dollari.

Capiremo meglio come andrà il weekend domani, quando usciranno i dati di venerdì, ma attualmente le previsioni parlano di 30-33 milioni di dollari nei tre giorni (incluse le anteprime): quanto basta per battere The Equalizer 3 (che pure dovrebbe tenere abbastanza bene), ma in calo rispetto all’esordio record del primo The Nun, che nel 2018 incassò ben 53.8 milioni di dollari e chiuse la sua corsa con 365 milioni di dollari in tutto il mondo (il migliore incasso della saga). Sarà comunque un esordio in linea con Annabelle: Creation (35 milioni).

Vi terremo aggiornati!

Fonte: The-Numbers

