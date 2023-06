Sono arrivati i dati d’incasso di venerdì negli Stati Uniti e Transformers: il risveglio ha debuttato con 25.6 milioni di dollari, inclusi gli 8.8 milioni di dollari raccolti alle anteprime di mercoledì e giovedì sera (1.2 milioni mercoledì, 7.6 milioni giovedì).

Si tratta del terzo esordio più basso per la saga di Transformers, dopo Transformers: l’ultimo cavaliere (15.7 milioni) e Bumblebee (8.5 milioni). È quindi un deciso incremento rispetto agli ultimi due film, che dovrebbe tradursi in un weekend da circa 60 milioni di dollari.

Al secondo posto venerdì troviamo Spider-Man: Across the Spider-Verse, con 16.6 milioni di dollari e un totale di 186.6 milioni di dollari: nel corso del weekend potrebbe recuperare terreno (tecnicamente, venerdì ha sfiorato i dati di Transformers se si tolgono gli incassi delle anteprime) e arrivare al primo posto con una sessantina di milioni nei tre giorni.

Ottima tenuta per La Sirenetta, che nel suo terzo venerdì in sala raccoglie altri 6.8 milioni di dollari, un dato che conferma l’andamento piuttosto in linea a quello di Aladdin nel 2019. Complessivamente la pellicola Disney ha raccolto 212.8 milioni di dollari in Nordamerica, e nel weekend dovrebbe incassare circa 25 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

