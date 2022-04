LEGGI – La recensione

si prepara a vincere il weekend negli USA: il cinecomic convenerdì ha dominato gli incassi con 17.1 milioni di dollari (la cifra include 5.7 milioni alle anteprime di giovedì pomeriggio/sera). Si tratta di un risultato in linea con le attese degli analisti, che parlano di un weekend da 38/41 milioni. Quello che appare chiaro è che non andrà oltre queste aspettative come capitato con altri cinecomic recenti: il punteggio CinemaScore C+ non lascia immaginare un passaparola particolarmente positivo (la critica peraltro lo ha distrutto), che dovrebbe riflettersi in un incasso abbastanza moscio domenica.

Costato 75 milioni di dollari (cui però vanno aggiunti almeno 100 milioni di dollari in promozione spalmata sui vari rinvii dovuti alla pandemia), il film non dovrebbe tuttavia faticare a recuperarli anche grazie ai mercati internazionali.

Seconda posizione per The Lost City, che tiene piuttosto bene e incassa altri 4.3 milioni di dollari, e dovrebbe incassarne complessivamente 14.6 nel weekend, salendo a 54.3 milioni di dollari (ne è costati 68).

Terza posizione per The Batman, che incassa 3.1 milioni di dollari e sale a 341 milioni complessivi e 682 in tutto il mondo (nel corso del weekend supererà i 700).

Vi terremo aggiornati!

