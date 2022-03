Saràa battereal box-office USA questo weekend, diventando il terzo film della Paramount a dominare gli incassi nel 2022. Il film con Sandra Bullock e Channing Tatum ha infatti superato le aspettative venerdì, raccogliendo 11.6 milioni di dollari (inclusi 2.5 milioni di dollari delle anteprime di giovedì sera) e piazzandosi subito al primo posto in classifica. Si tratta di un risultato simile a quello di Jungle Cruise l’estate scorsa, che dovrebbe garantirgli un weekend d’esordio sopra i 30 milioni di dollari (negli ultimi giorni si parlava di una forbice tra i 25 e i 30 milioni).

Scende quindi al secondo posto, nel suo quarto venerdì di sfruttamento, The Batman: il calo è solo del 48%, con altri 5.5 milioni di dollari e un totale di 317 milioni di dollari. Nel corso del weekend dovrebbe raccogliere una ventina di milioni di dollari.

In generale, per il weekend si prevedono incassi in crescita rispetto a una settimana fa, verso gli 80 milioni di dollari complessivi. Verrà anche tagliato un traguardo molto importante: Spider-Man: No Way Home supererà infatti gli 800 milioni di dollari negli Stati Uniti, un risultato oltre ogni più rosea aspettativa, soprattutto dopo che il film è già disponibile in digitale da alcuni giorni.

Fonte: ERC