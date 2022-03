a vincere il weekend negli USA: la commedia d’avventura con Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe ha infatti dominato gli incassi sin dal debutto, con le anteprime di giovedì sera, diventando il primo titolo in grado di battere The Batman da quando è uscito al cinema a inizio marzo. Con 31 milioni di dollari, un risultato ben oltre le aspettative, The Lost City è il terzo film della Paramount a finire in testa alla classifica quest’anno dopo– e presto potrebbe avere il quarto con

Scende al secondo posto The Batman, che perde il 44% e incassa altri 20.5 milioni di dollari nel suo quarto weekend di sfruttamento al cinema. Complessivamente il cinecomic DC ha raccolto 331.9 milioni di dollari negli Stati Uniti, che diventano 672 milioni in tutto il mondo. Il secondo mercato del film è il Regno Unito, con 47 milioni di dollari, seguito dal Messico (28), dall’Australia (24), dalla Francia (22) e dalla Cina (18).

Stupisce l’esordio al terzo posto di RRR – Rise Roar Revolt: il film indiano in lingua telugu, lungo ben tre ore, incassa infatti 9.5 milioni di dollari in soli 1.200 cinema.

La classifica prosegue con Uncharted al quarto posto, che incassa 5 milioni di dollari e sale a 133 milioni complessivi (357 in tutto il mondo) e Jujutsu Kaisen o: the Movie, che chiude la top-five con altri 4.5 milioni di dollari e un totale di 27.7 milioni di dollari. Scende al sesto posto l’horror X, con 2.2 milioni di dollari e un totale di 8.3 milioni di dollari.

Da notare all’ottavo posto Spider-Man: No Way Home, che con altri 2 milioni di dollari sfonda ufficialmente quota 800 milioni di dollari negli Stati Uniti, un traguardo inimmaginabile solo qualche mese fa. In tutto il mondo il film sta per sfiorare gli 1.9 miliardi di dollari

INCASSI USA WEEKEND 25-27 / 3 / 2022

THE LOST CITY – $31,000,000 / $31,000,000 THE BATMAN – $20,500,000 / $331,951,000 RRR – $9,500,000 / $9,500,000 UNCHARTED – $5,000,458 / $133,551,000 JUJUTSU KAISEN O: THE MOVIE – $4,579,727 / $27,723,448 X – $2,229,531 / $8,298,028 DOG – $2,108,012 / $57,874,950 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $2,000,000 / $800,588,139 SING 2 – $1,280,000 / $160,256,880 INFINITE STORM – $751,296 / $751,296

Fonte: BOM