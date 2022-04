LEGGI – La recensione

a vincere il weekend negli Stati Uniti, superando di gran lunga le aspettative della Universal Pictures che riteneva che il film d’animazione avrebbe incassato una quindicina di milioni di dollari in tre giorni. Invece, la pellicola della DreamWorks ha raccolto 24 milioni di dollari, più dei 22.3 di Sing 2 (ma meno dei 27.2 di Encanto). L’ottimo passaparola è evidenziato dal punteggio CinemaScore A, e l’impressione è che il film possa avere le gambe abbastanza lunghe. Il prossimo weekend uscirà in Cina, e finora ha raccolto 87.1 milioni in tutto il mondo.

Tiene bene, al secondo posto, Sonic 2 – Il film, con 15.2 milioni di dollari nel suo terzo weekend: complessivamente ha raccolto 145.8 milioni di dollari, un risultato che continua a essere superiore a quello del predecessore nello stesso periodo di tempo. In tutto il mondo ha raggiunto i 287 milioni di dollari.

Si fa invece molto preoccupante la situazione di Animali fantastici: i segreti di Silente, che dopo un esordio al di sotto delle aspettative chiude il suo secondo weekend perdendo il 67%, con soli 14 milioni di dollari. Complessivamente il blockbuster ha incassato 67 milioni di dollari in Nordamerica. Le cose vanno meglio se si guardano gli incassi globali, già lievitati a 280 milioni di dollari, ma a questo punto ci si chiede se il film riuscirà a superare i 100 milioni negli USA e i 400 milioni in tutto il mondo a fine corsa.

Non vanno bene neanche le cose per The Northman: il film epico di Robert Eggers infatti debutta al quarto posto con 12 milioni di dollari, in linea con le aspettative della Universal ma comunque molto poco se si pensa al budget di 90 milioni di dollari. In tutto il mondo ha raggiunto finora i 23.5 milioni di dollari.

Anche l’action comedy The Unbearable Weight of Massive Talent apre senza fare scintille, con 7.1 milioni di dollari al quinto posto.

INCASSI USA 22-24 / 4 / 2022

TROPPO CATTIVI – $24,000,000 / $24,000,000 SONIC 2 – IL FILM – $15,225,000 / $145,829,424 ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – $14,010,000 / $67,127,000 THE NORTHMAN – $12,000,000 / $12,000,000 THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT – $7,175,000 / $7,175,000 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $5,425,446 / $26,944,336 THE LOST CITY – $4,395,000 / $85,414,909 FATHER STU – $3,325,489 / $13,870,000 MORBIUS – $2,250,000 / $69,178,104 AMBULANCE – $1,800,000 / $19,199,045

Fonte: BOM