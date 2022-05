In attesa del ciclone, il box-office americano prende un respiro raccogliendo solo 65 milioni di dollari, in calo del 30% rispetto a una settimana fa. A mantenersi in testa alla classifica: il film d’animazione incassa altri 16.1 milioni di dollari, continuando a superare le aspettative e perdendo solo il 33% rispetto a una settimana fa. Complessivamente ha raggiunto i 44 milioni di dollari, che salgono a 118 a livello globale (è anche appena uscito in Cina, debuttando al secondo posto).

Tiene bene Sonic 2 – Il film, che perde il 27% con 11.3 milioni di dollari e sale a 160.9 milioni di dollari e un totale di ben 323 milioni di dollari in tutto il mondo.

Al terzo posto, perde il 41% Animali fantastici: i segreti di Silente, con 8.3 milioni di dollari e un totale di 79.5 milioni di dollari, la metà del primo film dopo lo stesso tempo. In tutto il mondo ha raggiunto i 329 milioni di dollari (di cui 21.4 in Cina).

Quarta posizione per The Northman, che dimezza gli incassi con 6.3 milioni di dollari e sale a 22.8 milioni di dollari, che diventano 41.6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Chiude la top-five Everything Everywhere All At Once, che tiene benissimo e incassa 5.5 milioni di dollari, per un totale di 35 milioni di dollari.

All’ottavo posto l’esordio di Memory, il film di Liam Neeson distribuito da Open Road Films incassa 3.1 milioni di dollari, in linea con le aspettative.

INCASSI USA 29 APRILE / 1 MAGGIO

TROPPO CATTIVI – $16,100,000 / $44,444,400 SONIC 2 – IL FILM – $11,350,000 / $160,925,510 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – $8,301,000 / $79,553,588 THE NORTHMAN – $6,310,000 / $22,806,350 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $5,542,515 / $35,492,178 THE LOST CITY – $3,935,000 / $90,819,912 THE UNBEREABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT – $3,925,000 / $13,504,358 MEMORY – $3,100,000 / $3,100,000 FATHER STU – $2,210,000 / $17,553,965 MORBIUS – $1,500,000 / $71,457,347

