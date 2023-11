Sarà un Ringraziamento con alti e bassi al box-office americano – tradizionalmente, il weekend lungo di cinque giorni (da mercoledì a domenica) vede il successo di film per famiglie o film per ragazzi / giovani adulti, ed è riservato al grande film d’animazione delle feste dei Walt Disney Animation Studios. È durante questo weekend, infatti, che un successo come Frozen ha visto la sua consacrazione, stesso dicasi per il suo sequel. Ma negli ultimi anni la pandemia ha disinnescato questo rapporto tra Disney e Ringraziamento (ricordiamo il clamoroso flop di Strange World un anno fa), che ora con Wish si cerca di riallacciare.

Ebbene, il film d’animazione (costato circa 200 milioni di dollari) potrebbe non avere la forsza necessaria per farlo. Mercoledì ha infatti incassato 8.3 milioni di dollari, convincendo gli analisti ad abbassare le loro proiezioni sui cinque giorni da 50 milioni di dollari a circa 40 milioni: una cifra deludente per il film del centenario della Disney. C’è ancora tempo, però, e l’animazione di solito mostra un’ottima tenuta nelle settimane natalizie: il CinemaScore A- riflette un buon passaparola.

Debutta al secondo posto mercoledì Napoleon, con 7.7 milioni di dollari: in questo caso, la cifra è superiore alle attese, e lascia immaginare un weekend lungo da oltre 30 milioni di dollari. Anche il film di Ridley Scott è costato moltissimo, e si prevede un weekend da circa 65/70 milioni in tutto il mondo.

Al terzo posto, tiene molto bene Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, con 7.3 milioni di dollari e un totale di 63.6 milioni complessivi. Le previsioni, in questo caso, vedono la pellicola dominare il weekend del Ringraziamento con circa 40 milioni di dollari nei cinque giorni (recuperando terreno sabato e domenica).

Al quarto posto mercoledì troviamo Trolls 3 – Tutti insieme, che incassa 5.1 milioni di dollari e sale a 66 milioni di dollari: in cinque giorni dovrebbe raccoglierne circa 25. Chiude la top-five Thanksgiving, con 1.8 milioni di dollari e un totale di 14.3 milioni di dollari.

Per chi si chiedesse a che punto è The Marvels, il cinecomic ha raccolto solo 1.5 milioni di dollari mercoledì, sfiorando i 70 milioni complessivi.

