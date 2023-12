Si è conclusa la settimana di Natale al box-office americano: tra venerdì scorso e giovedì 28 dicembre, sono stati raccolti complessivamente 281.4 milioni di dollari, con una crescita del 14% rispetto gli stessi giorni di un anno fa (246.4 milioni di dollari). Certo, un anno fa Avatar: la via dell’acqua dominava la classifica globale con cifre da record, mentre quest’anno non c’è un successo stratosferico (anzi, ci sono alcuni insuccessi), tuttavia l’offerta cinematografica è molto più variegata e spazia dai film per famiglie alle pellicole indipendenti alle commedie vietate ai minori, e il pubblico americano sembra apprezzare.

Ieri Wonka a guidato la classifica, incassando altri 8 milioni di dollari e mostrando una tenuta invidiabile (-2%) rispetto al giorno precedente. Complessivamente la pellicola ha raccolto 110 milioni di dollari in due settimane.

Al secondo posto cresce Prendi il volo – Migration, che incassa 6.5 milioni di dollari (+4%) e sale a 37.1 milioni di dollari. Chiude il podio Aquaman e il regno perduto, che continua a perdere terreno e incassa 5.7 milioni di dollari, salendo a 58 milioni complessivi.

Continua a calare Il colore viola: dopo l’esordio sorprendente a Natale, il musical perde il 15% incassando 3.2 milioni di dollari, per un totale di 32.3 milioni di dollari: le previsioni per il weekend, però, parlano di una nuova crescita.

Chi cresce invece è Anyone But You, che a sorpresa incassa 2.8 milioni di dollari (2.8 milioni di dollari) e sale a 16 milioni di dollari complessivi. Sesta posizione per The Boys in the Boat, che perde solo il 2% e incassa 2.4 milioni di dollari, per un totale di 13.6 milioni di dollari. Ottima tenuta anche per The Iron Claw, che incassa 1.4 milioni di dollari e sale a 11.3 milioni di dollari. Infine, Ferrari all’ottavo posto incassa 1.2 milioni di dollari e sale a 6.8 milioni complessivi.

Fonte: The-Numbers

