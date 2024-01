L’ultimo weekend dell’anno si è concluso con una nota positiva al box-office americano: nonostante non ci sia stato nessun film, durante le festività natalizie, in grado di toccare le vette di blockbuster degli anni passati come Avatar: la via dell’acqua o Spider-Man: No Way Home, la grande varietà di titoli ha fatto la differenza. E così sono stati superati i 9 miliardi di dollari in incassi annuali, un traguardo che fino a qualche settimana fa sembrava improbabile: ne parleremo meglio nell’analisi dei dati del 2023.

A guidare la classifica troviamo nuovamente Wonka, con 23.9 milioni di dollari (che dovrebbero diventare 31 includendo oggi): il film di Paul King è il successo delle feste, e ha superato i 134 milioni di dollari negli USA, arrivando poi a 387 milioni in tutto il mondo.

Seconda posizione per Aquaman: il regno perduto, che si tiene a debita distanza dai risultati del primo film e incassa 19.5 milioni di dollari in tre giorni, salendo a 77.8 milioni di dollari complessivi. Unica nota positiva, la performance internazionale: il cinecomic ha incassato finora 258 milioni di dollari in tutto il mondo, quanto basta per battere il flop di The Marvels, ma il passivo resta visto che è costato oltre 200 milioni di dollari.

Al terzo posto troviamo Prendi il volo – Migration, con 17.2 milioni di dollari e un totale di 54 milioni di dollari (che salgono a 100 in tutto il mondo). Costato una settantina di milioni di dollari, si avvantaggerà della sostanziale assenza di film per famiglie per tutto gennaio.

Quarta posizione per Il Colore Viola, che incassa 13 milioni di dollari nel suo primo weekend dopo l’ottimo debutto natalizio. Il film ha rallentato la sua corsa, ma nella prima settimana ha raccolto 50 milioni di dollari complessivi, un dato incoraggiante in vista della possibile maggiore visibilità che avrà durante la stagione dei premi (ricordato che è costato un centinaio di milioni di dollari).

Sorprende Anyone But You, che chiude la top-five e con 9 milioni di dollari si conferma come il vincitore della controprogrammazione natalizia: la commedia vm, costata 25 milioni di dollari, ha raddoppiato gli incassi rispetto al weekend d’esordio.

Buoni anche gli andamenti di The Boys in the Boat, che incassa 8.3 milioni di dollari al sesto posto, e The Iron Claw, settimo con 5 milioni di dollari. Non convince invece Ferrari, ottavo con 4 milioni di dollari: costato un centinaio di milioni di dollari (di cui una ventina pagati dal distributore americano Neon), il film di Michael Mann finora ha raggiunto gli 11 milioni di dollari.

Andando fuori top-ten, segnaliamo gli andamenti di alcuni film in distribuzione limitata. Povere creature, in circa 800 cinema, cresce di quasi il 10% rispetto a una settimana fa e incassa 2.3 milioni di dollari, per un totale di 10.3 milioni di dollari. American Fiction, invece, cala del 4.5% e incassa 410 mila dollari in una quarantina di schermi, salendo a 1.6 milioni complessivi. Continua la distribuzione platform di Estranei – All of us Strangers, che cresce del 9.4% incassando 129 mila dollari in sei cinema e salendo a 361 mila dollari complessivi. Al diciannovesimo posto La zona d’interesse cresce di quasi il 17% e incassa 96 mila dollari, salendo a 474 mila dollari complessivi.

INCASSI USA 29-31 DICEMBRE 2023

Wonka: $23,950,000, Totale: $134,902,717 Aquaman and the Lost Kingdom: $19,500,000, Totale: $77,845,000 Migration: $17,230,000, Totale: $54,322,645 The Color Purple: $13,000,000, Totale: $45,300,000 Anyone But You: $9,000,000, Totale: $25,085,000 The Boys in the Boat: $8,317,000, Totale: $21,920,687 The Iron Claw: $5,044,847, Totale: $16,359,994 Ferrari: $4,063,910, Totale: $10,920,617 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes: $2,900,000, Totale: $159,867,500 The Boy and the Heron: $2,504,418, Totale: $35,968,236

Fonte: BOM

