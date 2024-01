Il 2024 si apre con 30 milioni di dollari al box-office americano: un dato in calo rispetto al Capodanno del 2023, che cadeva di domenica e anche grazie ad Avatar: la via dell’acqua vennero raccolti 36 milioni, mentre nel 2022 vennero raccolti 39 milioni (era sabato e c’era Spider-Man: No Way Home in testa). Nel triennio pre-pandemico, gli incassi di Capodanno erano stabilmente sopra i 50 milioni.

Continua la corsa di Wonka, che incassa altri 6.8 milioni di dollari, per un totale di 29.5 milioni nei quattro giorni e 140.2 milioni complessivi. In tutto il mondo ha raggiunto i 384 milioni di dollari.

Seconda posizione per Aquaman e il regno perduto, che raccoglie altri 5.2 milioni e sale a 23.5 milioni nei quattro giorni, per un totale di soli 81.8 milioni di dollari, un dato sconfortante per il cinecomic DC. In tutto il mondo, però, il film ha raccolto finora oltre 250 milioni di dollari: potrebbe chiudere intorno ai 300 milioni, non abbastanza per andare in attivo (visto che ne è costati quasi 250).

Prendi il volo – Migration incassa 4.9 milioni di dollari al terzo posto, per un totale di 22 milioni nei quattro giorni, che salgono a 59 complessivi e 105 totali in tutto il mondo: ne è costati 70.

La classifica prosegue con Il colore viola, che dopo un esordio sorprendente ha ridimensionato la sua corsa incassando ieri 3.1 milioni di dollari e salendo a 47 milioni complessivi. La stagione dei premi e il passaparola potrebbero conferire al film prodotto da Steven Spielberg e Oprahn Winfrey gambe più lunghe del previsto.

Sale al quinto posto The Boys in the Boat, che incassa 2.8 milioni di dollari lunedì e sfiora i 25 milioni complessivi, mentre al sesto posto la commedia VM Anyone But You incassa altri 2.2 milioni e sale a 27 milioni complessivi. Segue un altro film VM delle feste, The Iron Claw, che incassa quasi 2 milioni e sale a 18.2 milioni complessivi.

INCASSI USA 1 GENNAIO 2024

Wonka: $6,845,000, Totale: $140,462,717 Aquaman and the Lost Kingdom: $5,230,000, Totale: $81,845,000 Migration: $4,990,000, Totale: $59,092,645 The Color Purple: $3,120,000, Totale: $47,155,000 The Boys in the Boat: $2,814,000, Totale: $24,818,687 Anyone But You: $2,250,000, Totale: $27,085,000 The Iron Claw: $1,930,705, Totale: $18,221,133 Ferrari: $1,150,000, Totale: $12,070,617 The Boy and the Heron: $850,000, Totale: $36,818,236 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes: $790,000, Totale: $160,637,500

Fonte: The-Numbers

