È di nuovo Wonka a guidare la classifica al box-office americano. Il film di Paul King domina un primo weekend dell’anno in cui nessun film spicca, ma quattro pellicole (anzi quasi cinque) superano i 10 milioni di dollari d’incasso. Con 14.4 milioni di dollari, il musical arriva a 164 milioni complessivi, superando il traguardo dei 400 milioni di dollari in tutto il mondo: è il primo blockbuster di Hollywood a farlo dopo la doppietta Barbenheimer.

Seconda posizione per Night Swim, che incassa 12 milioni di dollari, un dato inferiore alle aspettative. Il film che segna il sodalizio definitivo tra Blumhouse e Atomic Monster non è costato molto, ma non ha avuto il debutto di M3GAN, che inaugurò il 2023 con ben altri incassi. In tutto il mondo ha raccolto 17 milioni.

Terza posizione per Aquaman e il regno perduto, che incassa 10.6 milioni di dollari e sale a 100 milioni di dollari: il cinecomic della DC sale a 334 milioni di dollari in tutto il mondo, e di questo passo (con l’uscita giapponese in arrivo) dovrebbe chiudere la sua corsa sopra i 400/450 milioni di dollari. Ne è costati più di 200, ma a questo punto appare chiaro che sebbene non sia un successo, almeno l’ultimo film dell’Universo DC non sarà un flop.

Al quarto posto Prendi il volo – Migration continua a tenere bene, incassando 10.2 milioni di dollari e salendo a 77.8 milioni di dollari (che salgono a 150 in tutto il mondo).

Sorprende il dato di Anyone But You, che al quinto posto incassa 9.5 milioni di dollari salendo a 43.7 milioni di dollari. La commedia VM della Sony si sta rivelando la sleeper hit di Natale, facendo da vera controprogrammazione e incrementando gli incassi per il terzo weekend consecutivo (cosa più unica che rara), questo anche grazie al passaparola.

Al sesto posto troviamo The Boys in the Boat, che con 6 milioni di dollari sale a 33.9 milioni di dollari. Subito sotto, Il colore viola incassa 4.7 milioni di dollari e sale a 54.6 milioni di dollari complessivi: il musical sta rallentando più velocemente di quello che pensavano gli analisti. Tiene bene The Iron Claw, con 3.9 milioni di dollari e un totale di 24.3 milioni di dollari. Al nono posto Ferrari incassa 2.5 milioni di dollari, salendo a 16 milioni di dollari, infine Povere creature chiude la top-10 con 2 milioni di dollari e un totale di 14.2 milioni di dollari.

INCASSI USA 5-7 GENNAIO 2023

Wonka: $14,430,000, Totale: $164,654,302 Night Swim: $12,000,000, Totale: $12,000,000 Aquaman and the Lost Kingdom: $10,610,000, Totale: $100,021,279 Migration: $10,250,000, Totale: $77,820,135 Anyone But You: $9,500,000, Totale: $43,713,644 The Boys in the Boat: $6,020,991, Totale: $33,903,373 The Color Purple: $4,765,000, Totale: $54,621,433 The Iron Claw: $3,979,468, Totale: $24,336,609 Ferrari: $2,505,000, Totale: $16,005,459 Poor Things: $2,000,000, Totale: $14,227,242

Fonte: BOM

