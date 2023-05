Forse ricorderete che inizialmente Independence Day, il kolossal campione d’incasso del 1996 diretto da Roland Emmerich e interpretato da Will Smith doveva avere non uno, ma ben due sequel interpretati proprio dal poc’anzi citato Smith.

Poi però i piani di Emmerich e del suo abituale partner produttivo, Dean Devlin, sono cambiati necessariamente per via della decisione di Will Smith di abbandonare il progetto. La sceneggiatura venne riscritta praticamente in due settimane con dei risultati che furono sotto agli occhi di tutti (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Parlando con Yahoo, Dean Devlin è tornato a parlare di cosa è andato storto con i due sequel di Independence Day che erano stati messi in preventivo:

Io e Roland li avevamo scritti in autonomia, non eravamo stati pagati dallo studio. Prima di buttare su carta anche una sola parola, ci siamo incontrati con Will Smith per dirgli “Questa è l’idea sulla quale vogliamo lavorare”. La amava ed era super emozionato all’idea. Scrivemmo non uno, ma due sequel con lui in testa e poi passammo tutto allo studio. Andarono fuori di testa e ci diedero subito la luce verde dicendoci “Questa è la migliore prima stesura di una sceneggiatura che abbiamo mai letto”.

Poi aggiunge:

Era un po’ una cosa alla Rocky III. Il suo personaggio era diventato ricco e famoso e doveva riottenere “l’occhio della tigre” se capisci cosa intendo. Si era adagiato un po’ troppo e aveva l’opportunità di riportare in azione “il vecchio Will Smith”. Poi, all’improvviso, abbandonò il progetto. Rimanemmo scioccati. Ripensandoci adesso, penso che si sentisse un po’ scottato perché aveva fatto quel film sci-fi (After Erath, ndr.) che era andato male ed era generalmente preoccupato all’idea di fare dei sequel. Ma lo studio voleva farlo a tutti i costi e noi ci siamo trovati, per un po’, nel più classico dei develompent hell. Penso che Roland abbia diretto un film interessante, ma ci fecero fare dei cambiamenti che per me no avevano senso e, a conti fatti, abbiamo fatto uscire un film di cui non sono soddisfatto. Ci dissero robe tipo “I tentpole moderni non hanno più elementi d’ironia e commedia” anche se domandai loro “Ma avete mai visto un film della Marvel?”. Poi si vollero concentrare di più sui giovani piloti che non avevano granché a che fare col primo film.

