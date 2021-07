In occasione del venticinquesimo anniversario di, il regista Roland Emmerich ha rivelato i “veri motivi” per cui il blockbuster del 1996 si intitola in questo modo e, soprattutto, perché uscì il 4 luglio.

In una recente intervista, Emmerich ha spiegato che il motivo fu l’uscita di Mars Attack, un film che trattava di tematiche simili:

Avevamo scoperto che la Warner Bros… avevo un buon amico, Lorenzo di Bonaventura, che successivamente divenne il produttore dei film dei Transformers. Lo chiamai e gli dissi: ho saputo che il mio regista preferito, Tim Burton, sta facendo qualcosa di simile al nostro film. E lui mi rispose: sì sì sì. Al che gli chiesi quando sarebbe uscito. E lui mi rispose: è fissato per il mese di agosto. A quel punto dissi a Dean che dovevamo far uscire il nostro film prima. Lui mi chiese se era possibile e io risposi: “Tutto è possibile”. Per questo il film si chiama Independence Day, perché dovevamo trovare un modo per legarlo a una data che fosse prima di agosto.

La sceneggiatura venne quindi modificata per “fissarla” alla festività, che peraltro era perfettamente a tema con il celebre discorso del Presidente Whitmore (Bill Pullman), anche se la scena venne girata prima delle decisioni sul titolo. Emmerich dovette poi insistere sulla decisione:

Facemmo una specie di asta. Proponemmo il film a certe condizioni. Volevamo che il titolo, la sceneggiatura e il budget venissero pre-approvati da noi. Quando si trattò di decidere il titolo, vennero da noi e dissero: “Abbiamo testato il titolo Independence Day e non è andato bene come gli altri due”. Erano Invasion Earth e Doomsday. Gli dissi: “Li avete comprati da Roger Corman!? Dovrete passare sul mio cadavere”. È una delle cose positive dell’avere un po’ di potere. Ero veramente convinto di quel titolo, era perfetto per un film.”

