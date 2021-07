In queste giornate in cui ricorre il venticinquesimo anniversario di, ci siamo ritrovati a parlare spesso e volentieri del leggendario blockbuster di Roland Emmerich.

Ed è proprio il regista della pellicola a svelare, in un’intervista rilasciata a ComicBook, che l’idea di un terzo Independence Day realizzato per Disney+ non gli dispiace affatto, un film in cui, a suo dire, potremmo assistere al ritorno del Doctor Okun di Brent Spiner e il personaggio di Jeff Goldblum, David Levinson.

Ecco le parole del regista:

Ora la Disney ha una piattaforma streaming e hanno bisogno di contenuti. Amerei realizzare un terzo episodio, anche una serie TV magari, insomma poter continuare la storia. Quando abbiamo fatto il sequel di Independence Day avevamo già pronta una terza parte. Una terza parte molto più collegata al primo film perché abbiamo appreso, grossomodo, che là fuori ci sono un sacco di altri rifugiati che vivono su un pianeta di rifugiati. Ed è lì che arrivano gli alieni perché, in una qualche maniera simile a quella degli alieni sulla Terra, vengono a scoprire la cosa. Sarebbe questo film con Brent Spiner e Jeff Goldblum alle prese con tutte queste differenti forme di persone, sarebbe davvero un gran film. Staremo a vedere. Per me non ha nemmeno grande importanza chi lo dirigerà perché è una cosa che mi appassiona molto a prescindere perché sai… quel film mi ha regalato la totale libertà. Da quel giorno in poi, ho sempre avuto il final cut. Posso fare e produrre tutte le mie cose, non ho bisogno di uno studio, ho già il mio. Per carità, è piccolino e in forma di garage… Però sai, è il motivo per cui sono sempre molto appassionato verso quello che ha a che fare con film come Independence Day e Stargate. Film seminali per me visto che hanno sostanzialmente plasmato tutto quello che ho fatto dopo.