Indiana Jones 2: Ke Huy Quan ricorda la set visit di Mark Hamill e Carrie Fisher

Ospite al podcast Happy, sad, confused per parlare della rinascita della sua carriera, Ke Huy Quan ha potuto anche raccontare un aneddoto relativo alla lavorazione d’Indiana Jones 2 e alla set vist fatta, al tempo, dai protagonisti di Star Wars Mark Hamill e Carrie Fisher.

Queste le parole di Ke Huy Quan:

Un giorno – sai abbiamo girato la maggior parte d’Indiana Jones 2 a Londra agli Elstree Studios – ci vengono a trovare due adulti e, al tempo, ignoravo chi fossero. Erano Carrie Fisher e Mark Hamill, spendemmo tutto il pomeriggio insieme e non ho realizzato chi fossero fino a che George Lucas non organizzò una proiezione di Star Wars per me. A quel punto compresi che “Santo cielo! Ho trascorso un pomeriggio divertendomi con Luke Skywalker, Han Solo e la Principessa Leia!”. Ma tutti i miei ricordi delle riprese d’Indiana Jones 2 sono così. meravigliosi, straordinari, colmi di gioia.