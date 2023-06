Nella nuova puntata del podcast di Matthew Belloni, noto insider e analista dell’industria hollywoodiana, si discute, insieme a Lucas Shaw di Bloomberg d’Indiana Jones e dei recenti fallimenti commerciali di svariati cinecomic tanto Marvel quanto DC e di come le previsioni d’incasso per queste pellicole siano state del tutto disattese con delle performance ben al di sotto del tracking iniziale.

Ma un passaggio della chiacchierata fra i due è proprio dedicato a Indiana Jones e a come la Lucasfilm, secondo Belloni, stia agendo senza avere in mente una vera e propria strategia di sorta per lo sfruttamento futuro del brand.

Queste le sue parole:

Non è nemmeno un franchise! Indiana Jones 5 è solo un tentativo di fare soldi. È come se si fossero detti: “Dobbiamo far partecipare Harrison Ford ad un altro di questi prima che muoia”. Non ci sarà un seguito di questa pellicola. Pensi che Phoebe Waller-Bridge prenderà il posto di Harrison Ford nei sequel di Indiana Jones? Alla Lucasfilm, non c’è un piano. Non hanno già pianificato una serie di altri cinque film. Si tratta solo di “Facciamo uscire questo. Cerchiamo di fare un ultimo film con Harrison Ford, poi vedremo… Forse faremo un’altra serie di Indiana Jones giovane, forse cercheremo di introdurre qualcun altro che interpreta una versione diversa del personaggio”. Non credo che il piano sia quello di fare un nuovo film di Indiana Jones con Phoebe Waller-Bridge.

Non è la prima volta che Belloni critica la Lucasfilm per la gestione delle sue proprietà intellettuali. L’anno scorso, mesi prima dell’annuncio delle nuove pellicole fatto alla Star Wars Celebration 2023, l’insider affermava che la compagnia non aveva idea di cosa fare con i nuovi film (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Proprio a margine della Celebration di Londra dello scorso aprile, Belloni era tornato a commentare l’assenza di notizie sullo Star Wars prodotto da Kevin Feige spiegando che fra lui e la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy non correva buon sangue, in base alle voci circolanti a Hollywood.

Nel lungometraggio Lucasfilm Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo insieme a Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Diretto da James Mangold, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: The Town podcast su Spotify

