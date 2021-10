Sono decisamente intriganti le ultime foto trapelate dal set di, l’attesa pellicola diretta da(Logan – The Wolverine, Walk the line) in cui ritroveremo Harrison Ford nei panni dell’iconico personaggio apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1981 con

Come mostra il Daily Mail, Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge sono stati avvistati intenti a girare una sequenza concitata. Sullo stesso set la produzione ha girato delle sequenze con dei soldati romani e la cosa ha alimentato teorie sulla possibilità che il film sia la storia di un viaggio nel tempo.

Prima di saltare alle conclusioni bisogna considerare che potrebbe trattarsi tratti di flashback incrociati con un’avventura nel presente o che addirittura si tratti di un set cinematografico.

Indiana Jones 5 sarà al cinema il 29 luglio 2022.

Nel cast del film Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

James Mangold (Logan – The Wolverine, Walk the line) ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto aspettate Indiana Jones 5? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti in calce a questa notizia.