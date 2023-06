Durante un’intervista per Esquire, Harrison Ford ha parlato di Indiana Jones 5 – intitolato Indiana Jones e il quadrante del destino – la pellicola di James Mangold in arrivo nei cinema italiani il prossimo 29 giugno.

Come già visto nei trailer, l’attore ha girato una lunga scena a cavallo e parlando della sequenza ha spiegato che mentre scendeva da cavallo, si è sentito delle invadenti mani sulle gambe.

“Ho pensato: ‘Ma che caz*o?’, sembrava che qualcuno mi stesse palpeggiando” ha raccontato l’attore. “Ho guardato in basso e ho visto tre tizi degli stunt che si stavano assicurando che non inciampassi nella staffa. Mi hanno detto: ‘Oh, avevamo paura che, pensavamo… insomma e bla bla bla’. Io gli ho detto: ‘Lasciatemi in pace, cazz*… lasciatemi in pace, sono un vecchio che sta scendendo da cavallo e voglio sembrare esattamente così’“.

Ecco, inoltre, un nuovo spot dedicato al film ricco di scene inedite:

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

