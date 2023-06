Durante un’intervista con Chris Wallace in occasione di un’ospitata a Who’s talking to Chris Wallace?, Harrison Ford ha commentato l’uso di effetti visivi e intelligenza artificiale per le scene flashback di Indiana Jones e il quadrante del destino (Indiana Jones 5).

“Quando [la tecnologia] è d’aiuto sono felice di farne uso, in caso contrario c’è soltanto delusione per averla usata” ha commentato l’attore.

Ha poi aggiunto: “Non credo sia una questione di tecnologia, ma di come la si usa. Insomma, abbiamo la capacità di generare più nemici di quanto sia mai stato possibile, più aeroplani in cielo di quanto sia stato mai fatto. Ma quello che succede è che finisci per perdere il lato umano, e se perdi quello perdi anche l’abilità del pubblico di vivere la storia che stai raccontando“.

LEGGI – Harrison Ford parla della scena preferita in Indiana Jones 5 e dello sciopero degli sceneggiatori

Sulla scena d’apertura in cui appare ringiovanito di decenni ha poi aggiunto: “Quello è l’Harrison Ford di 40 anni, ed ecco perché è così bello. Lavoro con la Lucasfilm da quando sono adulto. Ogni fotogramma dei film che abbiamo realizzato insieme è stato analizzato minuziosamente, eccoci di nuovo qua, dall’intelligenza artificiale. Hanno potuto trovare l’angolazione giusta, la luce giusta in modo che si creasse un connubio perfetto della mia bocca, dei miei occhi e della mia faccia. Non è Photoshop, non sembra una manipolazione. È reale“.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) sarà nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

Fonte: Comicbook

Classifiche consigliate