Indiana Jones 5: Harrison Ford parla del suo ringiovanimento digitale

Come abbiamo visto già nel trailer, in Indiana Jones 5 (intitolato La ruota del destino) ci saranno una serie di sequenze ambientate nel passato con un giovane Harrison Ford.

L’attore ha parlato del ringiovanimento digitale in una recente intervista, come potete vedere a seguire:

La tecnica diventa sempre più sofisticata, ma questa è una tecnologia diversa. La Lucasfilm ha acquisito milioni di pixel di… me, in contesti diversi e sotto luci diverse, mentre dicevo cose diverse. Poi non so come funziona, ma l’intelligenza artificiale riesce a fare il resto. Ma l’immagine non è una manipolazione digitale, è vera. E mette un po’ i brividi…