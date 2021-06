Le nuove foto dal set diarrivano dal Daily Mail è, come da prassi, non possiamo embeddare nulla nell’articolo per questioni di copyright. Negli scatti, riferiti a una sessione di riprese notturne, il castello di Bamburgh è nuovamente in fiamme, un trattamento a cui era stato sottoposto anche a inizio giugno ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ). Stando a quanto riportato dal sito, le fiamme sono durate dalle 21 all’una di notte ed era possibile vedere qualcuno che, in sella a una moto, stava scappando dal castello.

Potete ammirare gli scatti cliccando qui. Qua sotto trovate anche un video di ieri che però, come potete constatare voi stessi, è stato girato in pieno giorno:

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione del film accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. Nel cast, al momento, sono confermati Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!