Una decina di giorni fa, abbiamo riportato la notizia di un incidente di percorso avvenuto durante le riprese di: un infortunio alla spalla per

La Disney aveva rilasciato il seguente comunicato:

Durante le prove di una scena di combattimento, Harrison Ford si è infortunato alla spalla. La produzione andrà avanti mentre si chiarirà la terapia più appropriata. Il programma di riprese sarà riformulato in base alle necessità per le prossime settimane.

Da quel giorno non ci sono stati aggiornamenti ulteriori, ma questo non ha impedito alle persone di preoccuparsi e di pensare che la dichiarazione di cui sopra altro non sia se non un’arzigogolata maniera per dire che, in realtà, la lavorazione di Indiana Jones 5 è stata interrotta.

Per questo, James Mangold ha dovuto rassicurare un follower che, su Twitter, lo esortava a “tenere duro e a lavorare allo script” durante questa pausa forzata: “Va tutto bene, stiamo girando, ma grazie comunque”.

We’re all good. Shooting! But thanks! — Mangold (@mang0ld) June 30, 2021

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione del film accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. Nel cast, al momento, sono confermati Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold (Logan – The Wolverine, Walk the line) ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo quinto film della popolare saga targata Lucasfilm? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto all’articolo!