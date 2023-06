In una recente intervista con Variety, James Mangold ha commentato la tiepida accoglienza riservata a Indiana Jones 5 dopo la presentazione a Cannes.

“Quando sei in terra di franchise, è molto difficile per i critici trascurare quello che so per certo che i loro editori vogliono, ovvero paragonarlo altri altri capitoli” ha spiegato il regista. “Mi sono sempre detto che se avessi realizzato il secondo o il terzo miglior capitolo di uno dei più grandi film di tutti i tempi, mi sarebbe stato bene. Insomma, tutto svanisce alla fine. O il film sopravvive o no“.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

