Indiana Jones 5 non è diretto da Steven Spielberg, ma da James Mangold regista di pellicole come Walk the line e Logan – The Wolverine che, prossimamente, lavorerà ancora una volta con la Lucasfilm dirigendo uno dei tre nuovi film di Star Wars annunciati qualche giorno fa alla Star Wars Celebration Europe.

Parlando della sua esperienza con Indiana Jones 5, il cui titolo ufficiale, lo ricordiamo, è Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James Mangold si è così espresso parlando con Screen Rant a margine del panel della Lucasfilm alla poc’anzi citata Star Wars Celebration.

È come camminare fra leggende ed è una cosa di cui sei consapevole. E l’aspetto davvero meraviglioso di questo progetto è che tutte queste leggende ti accolgono e sono contente di essere al lavoro con te. A prescindere che tu stia parlando con Harrison, Steven, Kathy, George Lucas o John Williams. È un’opportunità unica che è un po’ come entrare a far parte di una squadra all-star di baseball. E speri di essere all’altezza della cosa.

Nel lungometraggio Lucasfilm Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo insieme a Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Diretto da James Mangold, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

La data d’uscita del film è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Screen Rant

