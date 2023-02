Indiana Jones 5: John Williams parla della colonna sonora e del suo aspetto preferito del film

Nel corso di un’intervista con Variety, John Williams ha parlato della colonna sonora di Indiana Jones 5 (La ruota del destino) svelando di aver finito di registrarla lo scorso 10 febbraio.

In tutto il compositore ha scritto circa 90 minuti:

Siamo arrivati a un’ora e mezza di musica, forse di più, ma ne sono molto soddisfatto. C’è molto nuovo materiale, quello vecchio funziona benissimo in maniera nostalgica, ma per il resto mi sono divertito molto e ho scritto un tema per la splendida attrice Phoebe Waller-Bridge.