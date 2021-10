Questa mattina abbiamo pubblicato quanto scritto su facebook dalla pro-loco di Marsala in vista delle riprese diche si terranno nella località siciliana ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

In questi giorni però, la produzione, come ci ha segnalato via mail il nostro lettore siracusano Giovanni, si troverà proprio in quel di Siracusa come riportato da Siracusa Oggi. In un articolo leggiamo che il 4, il 5 il 6 ottobre le riprese interesseranno due location, il castello Maniace e l’Orecchio di Dionisio:

Si annunciano spettacolari le scene che verranno girate il 6 ottobre al castello Maniace. Finte esplosioni, fumo ed altri effetti speciali tra la terraferma e lo specchio acqueo circostante.

Per assicurare che tutto si svolga in tranquillità:

Anche in aree demaniali marittime situate nelle vicinanze del castello Maniace, verrà interdetta alla navigazione una zona di mare di 35.000 mq tutto attorno al maniero. Unità da diporto della produzione vigileranno affinchè l’area rimanga off-limits

Una volta terminata la porzione di lavorazione a Siracusa, le altre aree che verranno interessate dalla lavorazione di Indiana Jones 5 saranno Noto, Segesta e Cefalù.

E da SiracusaNews apprendiamo:

Tra sei e sette ottobre cominceranno le riprese della pellicola statunitense tra Siracusa, Cefalù e Segesta. Intanto, però, già da qualche giorno, sono cominciate le operazioni di allestimento del set nel capoluogo aretuseo […] A Cefalù, invece, telecamere sul lungomare e al Duomo che sarà ricoperta di sabbia. Infine, ultima tappa siciliana a Segesta e San Vito Lo Capo dove la troupe si fermerà per circa una settimana.

Sempre secondo quanto riportato dal sito la produzione impiegherà 30 camion dai 10 ai 18 metri di lunghezza, un’altra ventina di camion “tecnici” dagli 8 ai 12 metri di lunghezza, 25 furgoni e 120 tra auto e van.

Nel cast del film Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione di Indiana Jones 5 accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. Nel cast, al momento, sono confermati Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold (Logan – The Wolverine, Walk the line) ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

